В Санкт-Петербурге задержали подростка за попытку убийства родителей и племянницы

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пытался убить своих родителей и шестилетнюю племянницу. Помешал расправе отец мальчика. Девочка госпитализирована с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Лужской сегодня ночью, сообщили в региональном управлении СКР. Подросток трижды ударил ножом племянницу в область шеи, живота и правого плеча. Затем он выстрелил в родителей из травматического пистолета.

Отцу удалось обездвижить сына и позвонить в полицию и скорую помощь. Девочка, в крайне тяжелом состоянии, госпитализирована в одну из больниц города, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

О мотивах школьника следователи не сообщают, уточняя лишь, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений. По данным местных СМИ, в начале этого года в школе мальчика поймали на продаже снюсов и электронных сигарет ученикам. Родители усилили контроль за сыном и даже перевели его в другую школу, сообщает FlashPiter. Мальчику не нравились ограничения, введенные родителями, и тогда он решил от них избавиться.

Школьник долго вынашивал план мести. Искал в поисковиках, где расположены жизненно важные органы у человека, а также рассказывал друзьям в соцсетях о том, что собирается сделать. На допросе подросток сказал, что родители ему не дают жизни: требуют вовремя приходить домой, ночевать дома, не пускают гулять. После расправы он собирался украсть деньги и уехать жить в Ленобласть.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.11.20

Госдума готова ввести миллионные штрафы за фейки об СССР в годы Второй мировой войны: правительство поддержало. / Страна плохих новостей: кризис и бессилие власти утопили россиян в негативе. / Минздрав РФ разработал законопроект о дистанционных предрейсовых осмотрах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»