В школе Кронштадта отравились более 100 учеников

Более 100 учеников школы в Кронштадте обратились за медицинской помощью после отравления. Возбуждено уголовное дело.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило о шести случаях кишечной инфекции среди учащихся 2-5 классов ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Прокуратура организовала проверку.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи установили, что услуги питания школьников оказывало ООО «ТД «Профпит».

В пресс-службе городской прокуратуры уточнили, что 107 детей обратились за медицинской помощью. «Они не госпитализированы, находятся дома», – рассказал представитель надзорного ведомства «Интерфаксу». У детей проявились симптомы острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а также установлены диагнозы – гастроэнтерит.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.11.20

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