Погода в Петербурге бьет температурные рекорды

В Санкт-Петербурге зарегистрирован суточный рекорд максимальной температуры. Минувшей ночью термометры показали 10,9 градуса тепла, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года, сообщает центр «Фобос».

Как отметили метеорологи, в целом осень в Северной столице идет по рекордно теплому графику.

Так, сентябрь стал четвертым в ряду самых теплых сентябрей за всю историю метеонаблюдений в Петербурге, а октябрь попал в тройку лидеров аналогичного списка.

Ноябрьская погода приближается к температурным рекордам. Средняя температура воздуха за прошедшие 18 дней ноября составляет 4,4 градуса тепла, что соответствует температуре самого теплого ноября 2013 года.

На данный момент средняя температура осени-2029 в Петербурге составляет 9,3 градуса, что почти на градус выше рекордно теплой осени 1967 и 1934 годов, когда средняя температура сезона составляла 8,4 градуса.

В Петербурге в четверг днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, но завтра будет прохладнее – до +8 градусов, пройдет дождь со снегом.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.11.20

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