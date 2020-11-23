Бывший срочник подал в суд на Минобороны за травму, полученную при строевом шаге

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит жалобу бывшего военнослужащего. Мужчина получил травму колена, когда ходил строем в армии, и теперь требует от Минобороны компенсацию морального вреда.

Истец потребовал с ответчика 1 млн рублей. Он утверждает, что во время службы по призыву с июня 2018 года по июнь 2019 года получил «увечье и иные повреждения здоровья», испытал «физические и нравственные страдания».

«По мнению истца, он был обречен на увечье: особенность техники исполнения строевого шага представлена и описана в строевом уставе ВС РФ; между тем приведенная техника исполнения движения в биомеханике не допустима и является заведомо травмоопасной», – сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

При этом бывший срочник уверен, что причиной послужило неуважительное отношение сотрудников Минобороны РФ, военного комиссариата Фрунзенского района Петербурга и военного комиссариата города к Конституции.

Ранее Фрунзенский районный суд отказал бывшему военнослужащему, тогда он подал апелляционную жалобу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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