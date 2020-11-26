В Калининграде ребенку по ошибке прооперировали здоровую руку

В Калининграде врач допустил ошибку и прооперировал девочке здоровую руку. Проверку проводит прокуратура и региональный минздрав.

О произошедшем рассказала мама ребенка в социальных сетях. Во время операции девочке должны были удалить спицы, оставшиеся после перелома. Когда дочь вывезли из операционной, мать заметила, что у ребенка перевязана другая рука. Врач заявил, что не нашел спицу, и девочке понадобится еще одна операция.

По словам матери, доктор добавил, что не посмотрел снимки и перепутал руку, а также, что семья может сменить врача. Вторую операцию проводил заведующий отделением.

Мать маленькой пациентки обратилась в правоохранительные органы и в областное министерство здравоохранения. В региональном минздраве сообщили, что проведут проверку.

Кроме того, проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи, проводит прокуратура.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 26.11.20

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