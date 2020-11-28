В Петербурге женщина пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе

В Санкт-Петербурге женщина пыталась поджечь банку с охотничьим порохом в детском клубе.

Инцидент случился 27 ноября в Красногвардейском районе, сообщает РЕН ТВ. Злоумышленница пришла в детский клуб «Кедр» с банкой пороха и попыталась ее поджечь, но сделать это ей не удалось. Женщина в итоге выкинула банку с надписью «Бездымный охотничий порох «Сокол» в мусорку у входа в детский клуб и скрылась. Ее задержали на проспекте Ударников. Злоумышленницей оказалась 40-летняя безработная.

Полицейские составили на женщину административный протокол, ее мотивы неизвестны.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.11.20

В России вновь установлен рекорд по суточному приросту заболевших Covid-19. / Трубоукладчик «Академик Черский» проекта «СП-2» взял курс на Калининград. / Обвальное завершение года: эксперты ожидают усиления экономического спада в России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»