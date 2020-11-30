Труба котельной обрушилась на автомобили в Петербурге

В Санк-Петербурге рухнула труба каменной котельной. Обломками повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.

Инцидент произошел около часа ночи в районе Октябрьской набережной в Невском районе. Жители многоэтажек услышали сильный грохот и позвонили в экстренные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Обломки трубы побили несколько машин, ущерб устанавливается. О пострадавших информации не поступало.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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