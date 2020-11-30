В Ленобласти взрывом повредило три квартиры, пострадал ребенок

В городе Всеволожск Ленинградской области произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате были повреждены стены трех квартир. Жильцов расселили в гостиницах. Возбуждено уголовное дело.

Пожар возник на 12 этаже дома на проспекте Добролюбова, сообщили в МЧС. Предварительно, причиной возгорания стал хлопок. В результате повреждения зафиксированы в трех квартирах. Эксперты определят, насколько сильно пострадали несущие конструкции дома.

Около 40 людей эвакуировали. В настоящее время жильцы нескольких этажей размещены в гостиницах. В пресс-службе областной администрации уточнили, что жители с 1-го по 9-й этажи в скором времени смогут вернуться в свои квартиры, небезопасными признаны три квартиры на 10-м этаже.

Ранее сообщалось, что несколько человек обратились за медицинской помощью. По последним данным, госпитализация понадобилась ребенку, у которого медики диагностировали порезы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщили в региональном управлении СКР. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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