Депутат Четырбок «наводит порядок» в ситуации с недовольством горожан

Депутат петербургского Законодательного собрания (ЗакСа) Денис Четырбок решил избежать диалога с жителями северной столицы после появления листовок с критикой его законопроектов. Парламентарий, судя по всему, испугался за свою репутацию и посчитал лучшим для себя вариантом «искать справедливости» в профильных органах исполнительной власти, чтобы наказать виновных.

Законопроекты Четырбока нередко вызывали общественный резонанс. Критике подвергались инициативы председателя комитета по законодательству о «наливайках», об уличных музыкантах и другие. Тем не менее, парламентарий решил не прислушиваться к горожанам. Даже появление листовок на улицах Петербурга не подвигло Четырбока на диалог с общественностью и представителями бизнеса. Депутат посчитал проявление гражданской позиции деструктивной деятельностью и призвал наказать «нарушителей», которые якобы не хотят сделать город лучше.

«Тот, кто выпустил эти листовки – это люди, которые откровенно не любят наш город, не любят жителей и не хотят, чтобы в нашем городе был наведен порядок», – заявил Четырбок.

По словам парламентария, инцидент повлечет за собой тщательные проверки, а также пообещал, что к ситуации подключатся профильные ведомства, которым будет поставлена задача разыскать виновных и привлечь их к ответственности. Двое уже задержаны. Позицию Четырбока поддержал председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Он встал на сторону депутата без разбирательств и обсуждения ситуации, заявив, что инцидент с расклеиванием листовок рискует повлечь за собой появление «подпольных горкомов и террористических ячеек». Также Макаров подчеркнул, что законодательные инициативы ЗакСа подготовлены в интересах государства, но не в угоду личным интересам.

«Наши законы – это не какие-то клочки, вырванные из контекста», – заявил спикер петербургского парламента.

На защиту Четырбока встали и другие представители партии «Единая Россия». От их лица было составлено коллективное обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой «взять на карандаш» ситуацию и найти заказчика «дискредитирующей кампании» против депутата ЗакСа.

По всей видимости, Четырбок сильно испугался за свою репутацию и решил повлиять на ситуацию с позиции силы, подавив недовольство граждан при помощи «кнута». Спикер парламента Вячеслав Макаров с коллегами-«единороссами» поддержал подобный подход, вероятно, руководствуясь теми же побуждениями, поскольку открытый бойкот законов, издаваемых в ЗакСе, наносит ущерб репутации всего парламента.

Ситуация с листовками и активная защита Четырбока Макаровым стали обсуждаться на различных Интернет-ресурсах и в социальных сетях. В частности, на сайте «Пикабу» появилась статья с критикой слов спикера парламента, фактически приравнявшего недовольство петербуржцев к экстремизму.

Негодование борьбой ЗакСа с критикой в адрес депутата Четырбока выразили также авторы Telegram-канала «Протестный Петербург». По их мнению, в условиях коронавируса есть проблемы и поважнее, однако парламентарии заняты расследованием ситуации с листовками, в которых критикуют законодательные инициативы депутата.

Широкий резонанс показал, что Макаров, Четырбок и их однопартийцы допустили серьезную ошибку, придав теме развитие на фоне опасений по поводу потери репутации. Повышенное внимание к этой скандальной ситуации, очевидно, приведет к усилению общественной критики законодательных проектов ЗакСа.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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