Власти Петербурга просят туристов не приезжать на Новый год

Туристам не следует приезжать в Cfyrn-Петербург на время новогодних праздников. В связи с этим городские власти стараются снизить туристическую привлекательность Северной солицы. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

«Нам предстоят праздники, и предстоят каникулы. Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», – приводит слова чиновника «Интерфакс».

Непростое для города решение было принято на фоне каронавирусной инфекции нового типа. Власти всеми силами пытаются избежать распространения Covid-19/

Северо-Запад. Другие новости 03.12.20

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