СМИ выяснили о завышении цен при госзакупке аппаратов ИВЛ

В Санкт-Петербурге разгорается громкий скандал вокруг госзакупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Экспресс-газета» провела журналистское расследование, в результате которого выяснилось, что компании, предположительно связанные с родственниками спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, выиграли отдельные тендеры без аукционов и конкурирующих фирм, а в некоторых случаях могли завышать стоимость контрактов.

По сведениям издания, компании могли вести «нечестную игру» на госзакупках аппаратов ИВЛ. Оборудование для петербургских медицинских учреждений могли поставлять по завышенным ценам.

Для сравнения, в Нижегородской области 15 аппаратов ИВЛ для одной из больниц обошлись в 3,2 млн рублей за штуку. Петербургский НИИ скорой помощи И.И Джанелидзе заключил контракт на такое же количество аппаратов – уже по 5,2 млн рублей за каждый.

Журналисты выяснили, что поставкой ИВЛ в медучреждения северной столицы занимаются фирмы «Арсенал», «Петромеда» и «Инвитэк». Компании получили госконтракты на сумму 6,3 млрд рублей. Часть тендеров проходила без конкурентов и аукционов. По данным СМИ, все три компании могут прямо или опосредованно контролироваться Владимиром Селегенем – сватом Вячеслава Макарова.

В 2015 году «Инвитэк» заключила дюжину контрактов с НМИЦ им. В. А. Алмазова. Стоимость сделки превысила пятьсот миллионов рублей. Восемь контрактов заключили по максимально высокой цене, в трех снизили стоимость на 3%. И только в одном из контрактов «Инвитэку» пришлось снизить цену на 12% из-за появления конкурирующей фирмы.

В прошлом году «Инвитэк» заключил два контракта на 75,6 млн рублей. Процедура выигрыша тендера прошла по старой схеме – без конкурентов и с завышенной стоимостью.

В том же 2019 году больницы Петроградского района заключили с «Инвитэком» семь контрактов. Лишь в одном из них участвовала другая конкурирующая организация, цена сделки упала на 6%

За время своего существования компания, которую приписывают Владимиру Селегеню, принимала участие в тендерах 82 раза. Только в десяти случаях «Инвитэк» проиграл. Возможно, Селегеня могли осведомлять, в каких тендерах можно участвовать, максимально завышая цену.

Примечательно, что территориально офис «Инвитэка» расположен по тому же адресу, что и компания «Петромеда». Ее учредил бизнес-партнер Селегеня Иван Киселев. У «Петромеды» и «Инвитэка» один и тот же телефонный номер.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.12.20

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