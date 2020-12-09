В Петербурге пациент с ковидом умер на улице сразу после выписки из больницы

В Санкт-Петербурге 65-летний мужчина с коронавирусом, которого выписали из больницы, чтобы он долечивался дома, умер на улице, не успев добраться до квартиры. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Мужчина проходил лечение в городской больнице №15 на улице Авангардной в Красносельской районе города. Накануне медики приняли решение перевести пациента на самоизоляцию, чтобы он завершил лечение дома.

Сам пенсионер живет в городе Балтийске Калининградской области, но сын специально снял ему квартиру в Петербурге, чтобы тот смог долечиться, соблюдая самоизоляцию. На выходе из больницы мужчину встретил сын. На улице пенсионеру стало плохо. Он стал задыхаться, упал и скончался до прибытия скорой помощи. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.12.20

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