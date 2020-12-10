Лошадь откусила нос мужчине в центре Петербурга

В центре Петербурга лошадь откусила часть носа 25-летнему подвыпившему мужчине. Инцидент произошел поздно вечером 9 декабря на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского.

Парень встретил женщину на коне и захотел поцеловать животное. При этом он проигнорировал предупреждения наездницы, что лошадь может укусить. Петербуржец полез к лошади целоваться, после чего животное откусила ему часть носа, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пострадавший сейчас в больнице. О его состоянии не сообщается.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.12.20

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