Подполковник УМВД Петербурга застрелил на охоте человека

В Ленинградской области во время охоты на лося застрелили жителя посёлка Первомайское. Роковой выстрел произвел 44-летний подполковник, начальник отдела по охране общественного порядка УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга Андрей Леонов. По предварительным данным, он спутал 59-летнего приятеля с лосем и выстрелил в него.

Как сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина от полученного ранения в живот, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице вечером 13 декабря.

Загонная охота проходила в окрестностях посёлка Ольшаники. В ней принимали участие 15 человек. Погибший стоял на номере в 130 метрах от Леонова.

Подполковник рассказал, что стрелял из карабина Blaser R8 калибра 9.3x62, но промахнулся и попал в человека. Судя по следам, лось действительно был поблизости, пуля попала в человека случайно. По одной из версий, 59-летний мужчина мог выйти в сторону загона.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 12.12.20

В Ленобласти нашли тело мужчины в мусорном баке. / «Окно надежды» и перспектива «полного разочарования»: основной риск в 2021 году для России связан с Путиным. / На Россию идут ледяные дожди. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»