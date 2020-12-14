Мужчина протаранил 6 автомобилей, уходя от погони в Петербурге

В Санкт-Петербурге уходивший от погони пьяный водитель протаранил 6 автомобилей.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 декабря, на Дунайском проспекте. Сотрудники ДПС предприняли попытку остановить Nissan, водитель которого игнорировал требования правоохранителей. Уходя от погони, нарушитель несколько раз проехал на красный свет. Позже водитель не справился с управлением и снес 6 припаркованных автомобилей, после чего бросил машину и попытался сбежать с места аварии, но был задержан.

Нарушителем оказался 21-летний парень, сообщает РЕН ТВ. Его доставили в полицию и составили протоколы за пьяную езду и невыполнение требований сил правопорядка.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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