Пригожин назвал позитивными тенденциями диалог Смольного с бизнесом

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин отметил положительные тенденции в развитии ситуации с ресторанным бизнесом Северной столицы. Об этом проинформировала пресс-служба компании «Конкорд».

Прежде всего, бизнесмен отметил, что сегодня в коллизии петербургских рестораторов и городского правительства наметился перелом – так называемая «Карта сопротивления» прекратила существование.

Важным шагом стала встреча петербургского губернатора Александра Беглова с ведущим ресторатором Арамом Мнацакановым. По оценке Пригожина, Мнацаканов в силу своего высокого профессионализма и веса в среде ресторанного бизнеса мог бы стать посредником между Смольным и малым бизнесом Петербурга.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.12.20

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