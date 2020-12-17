Трое заключенных сбежали из колонии в Санкт-Петербурге

Сегодня ночью стало известно о побеге троих заключенных из колонии на окраине Санкт-Петербурга. Правоохранительные органы начали их розыск.

Побег был совершен около четырех утра из исправительной колонии №5 в поселке Металлострой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Известно, что двое сбежавших отбывали наказание за незаконный оборот наркотиков, один был осужден за разбой.

Отмечается, что заключенные находились не под полным отграничением свободы. Полиция занимается розыском беглецов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.12.20

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