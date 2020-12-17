В Санкт-Петербурге вандалы потушили снегом Вечный огонь

В Санкт-Петербурге двое неизвестных потушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
О том, что Вечный огонь потух, правоохранителям сообщили местные жители. Установлено, что два вандала закидали пламя снегом около полуночи. Отмечается, что горение огня было оперативно восстановлено.
Виновникам происшествия удалось скрыться. «Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», – говорится в сообщении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 17.12.20
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