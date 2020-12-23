В Архангельске возбудили дело из-за травмирования мальчика при катании с горки

В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка при катании с горки. Днем 20 декабря в архангельскую больницу госпитализировали 5-летнего мальчика с черепно-мозговой травмой.
Как сообщили в СКР, ее он получил при катании с деревянной горки на площади Ленина. По предварительным данным, после спуска с горки пострадавший ребенок не успел отойти и был сбит другим скатившимся мальчиком. При падении он ударился головой об лед.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ).
Расследование уголовного дела продолжается.
Архангельск, Иван Гридин
Архангельск. Другие новости 23.12.20
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