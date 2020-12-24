Супруги из Калининграда получили 12 и 13 лет колонии по делу о госизмене

Калининградский областной суд признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными в госизмене (ст. 275 УК РФ) и дал им до 13 лет колонии.

Эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонина Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Ее супруг, экс-юрист регионального министерства экономики, получил 1,5 лет колонии строгого режима и аналогичный штраф.

Суд и следствие установили, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу. В дальнейшем она по их заданиям собирала и передавала информацию, составляющую гостайну, говорится в сообщении.

«В 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения», – добавили в ФСБ.

Гособвинение запрашивало для Зиминой 14 годам колонии, для ее мужа – 13 лет. Подсудимые вину не признали.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что супругам вменяют передачу Латвии с помощью домашнего компьютера нескольких документов с грифом «секретно», полученных Антонцом во время работы в региональном минэкономики. В них регламентировалось предоставление Калининградской области средств из федерального для обеспечения поддержки юридических лиц – резидентов особой экономической зоны Калининграда и оговаривались различные нюансы выделения бюджетных денег. Следствие настаивает, что Антонец знал о секретности этих сведений.

Кроме того, супругов обвиняли в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко. Он учился на одном курсе с Антонцом и был на свадьбе пары. По данным следствия, после свадьбы молодожены переслали разведке Латвии фотографию Денисенко, указав его звание и должность. Защита в свою очередь утверждала, что чекист во время свадьбы был нетрезв и сам рассказывал гостям о своей службе. Отец Анастасии Зиминой сообщил газете, что прокурор «к концу процесса не настаивал на наказании за этот эпизод».

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 24.12.20

«Продолжение лихих 90-х по рецептам Чубайса и Гайдара»: Зюганов обвинил Мишустина в подрыве путинской стабильности. / Россия установила очередные антирекорды по заболеваемости и смертности от Covid-19. / «Ликвидация права собственности...» Закон о всероссийской принудительной реновации – торжество строительного лобби. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»