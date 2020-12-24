Житель Санкт-Петербурга пытался продать свою девушку в секс-рабство

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в торговле людьми. Молодой человек собирался продать в рабство свою девушку.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, 20-летний мужчина познакомился с 19-летней девушкой в соцсети несколько месяцев назад. Он обещал жениться и пригласил возлюбленную в путешествие в Турцию. При этом девушке он запретил говорить родственникам о том, что она уезжает.

В полицию обратились родители, когда обнаружили исчезновение дочери. Правоохранители установили, что злоумышленник планировал продать девушку в секс-рабство в Египет.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч.2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.12.20

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