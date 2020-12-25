Расчленитель Соколов получил на 2,5 года меньше, чем просило обвинение

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова виновным в убийстве и расчленении аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ищенко, а также в незаконном хранении оружия. Подсудимый приговорен к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Гособвинение в ходе судебных прений потребовало для историка 15 лет «строгача», а его защита просила не назначать ему более 8 лет колонии.

Согласно приговору, Соколов имел умысел на убийство Ещенко, который сформировался у него во время ссоры с жертвой на почве взаимной ревности, и не находился в состоянии аффекта в момент совершения преступления.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание в убийстве и полное – в хранении оружия, активное способствование расследованию, наличие малолетних детей и хронических заболеваний, положительные характеристики, вклад в науку и реконструкторское движение, наличие престарелых родителей, для которых он единственный сын. При этом суд не учел явку с повинной, поскольку она была написана после задержания. Напомним, что ранее в суде Соколов заявлял, что признает себя виновным в убийстве сожительницы, но оно не было умышленным.

Во время оглашения приговора подсудимый был спокоен. Отметим, что в суде сегодня впервые появились родители убитой девушки.

Как сообщал «Новый День», 9 ноября 2019 года пьяного историка Олега Соколова вытащили из реки Мойка. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками – как оказалось позже, Соколов застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, после чего расчленил ее и выносил части ее тела, чтобы утопить в Мойке.

После задержания историк был арестован, его доставили из Петербурга в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая признала Соколова вменяемым. Историк заявил о планах написать роман о своей жизни и любви к расчлененной аспирантке. Также он сообщил, что он и Анастасия собирались пожениться весной 2020 года, подчеркнув, что «мы очень любили друг друга».

В семье убитой девушки заявили, что им ничего не известно о ее планах выйти замуж за бывшего доцента. Адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева высказала мнение, что Соколов таким образом пытался убедить следствие, что расправился с девушкой в состоянии аффекта, и тем самым смягчить наказание для себя.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.12.20

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