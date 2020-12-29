В Карелии пропал 6-летний мальчик

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 6-летнего ребенка по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в СКР, следствие считает, что днем 28 декабря в поселке городского типа Хелюля Сортавальского района мальчик вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, но не смогла.

Она обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение не известно. Сейчас в населенном пункте, где проживал ребенок, проводятся масштабные поиски.

Приметы Мельника Филиппа Олеговича: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, необходимо обратиться в СУ СКР по Карелии по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02.

Петрозаводск, Иван Гридин

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