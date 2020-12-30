«Мне-то всего пять метров надо было, вернее 3,8»: депутат-«единоросс» оштрафован за попытку украсть рельс

В Ленинградской области муниципальный депутат от партии «Единая Россия» Евгений Будаев признан судом виновным в попытке украсть железнодорожный рельс. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР на транспорте по Северо-Западу.

По данным ведомства, 7 декабря 2020 года двое мужчин 1980 и 1985 года рождения нашли железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне железнодорожных станций «Лебяжье – Краснофлотск» в поселке Форт Красная Горка в Ломоносовском районе Ленинградской области. Они подцепили его на автомобильном тросе и оттащили его подальше, после чего стали распиливать рельс на куски.

Злоумышленники были задержаны с поличным. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору»). По оценке РЖД, общая стоимость рельса составляет около 15 тысяч рублей.

Подозреваемый признал вину и принес официальные извинения РЖД. Кроме этого, депутат «инициативно сделал пожертвования на счет одного из детских домов». Судом назначено ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.

Комментируя случившееся, депутат сказал, что его, наверное, «попросят» из партии. «Хорошими делами не прославишься. Всем хочется крови. Кто мне только за эти дни ни позвонил, телефон разрывается до сих пор. Телеканалы, радио, газеты <…> Из «Единой России» пришёл, из Москвы, запрос. Губернатор в поселение звонил. Наверное, попросят из партии. Но никто, никто не спросил, что я хорошего сделал», – пояснил Будаев.

Депутат, слова которого цитирует портал 47news.ru, также отметил, что сам не считал свой поступок кражей. «Я, когда ехал за рельсой на «Газели», не считал, что еду воровать. Но раз это выглядит как кража, то написал явку, чтобы побыстрее всё закончилось. Но почему-то никто не говорит о том, что в этом месте каждый день крадут, 360 раз в году <…> В этой ситуации вообще всё обидно. Я же не знал, что рельса такая длинная. Большая часть под землёй была. Сам не ожидал. Вытащил её «Газелью». Мне-то всего пять метров надо было, вернее 3,8. Полицейские сами попросили порезать остальное, чтобы они смогли увезти как вещдок. А в комментариях теперь пишут: «распилил бюджет – пилит рельсы». Ну что ж это такое», – сказал Будаев.

Москва, Александра Быстрицкая

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