«Поджигаю – не горит. Вторую – не горит»: жительнице Гатчины в церковной лавке продали макароны вместо свечек (ВИДЕО)

В церковной лавке в Ленинградской области 82-летней пенсионерке продали вместо свечек макароны. Инцидент произошел в соборе святого Павла в Гатчине.

Галина Кожевникова приобрела 30 длинных свечей, которые на самом деле оказались макаронами, перед Новым годом. 31 декабря в ее квартире отключился свет, и пенсионерка достала купленные свечи. Однако они не зажигались: в полиэтиленовом пакете оказались букатини – толстые полые спагетти.

«Начала поджигать – не горит. Вторую – не горит. Третью – то же самое <…> Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось – макароны», – цитирует слова пенсионерки издание 47news.ru.

Бабушке в храме Гатчины продали макароны вместо свечей

Ее внучка сходила в церковь, чтобы выяснить, как так получилось, что ее бабушке продали макароны вместо свечей. «Мне говорят в том смысле, что разбирайтесь со своей бабушкой сами. Мол, она ку-ку и вы тоже заодно», – рассказала девушка.

В храме журналистам заявили, что не продавали пенсионерке макароны: «Может, бабушка что-то путает? В возрасте же человек и даты не помнит, когда покупала, так бы посмотрели хоть, кто работал в тот день».

Однако бабушка убеждена, что ничего не перепутала. «Я уже старенькая, хожу не так шустро, как в молодости, но голова у меня хорошо работает. Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть», – сказала Галина Кожевникова.

Свечи стоят от 50 до 100 рублей. Покупка трех десятков свечек могла обойтись пенсионерке в 3 тыс. рублей.

Гатчина, Наталья Петрова

Гатчина. Другие новости 30.12.20

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