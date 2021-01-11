В Санкт-Петербурге при пожаре погибли 26 собак

В Санкт-Петербурге произошел пожар в квартире пенсионерки. В ходе тушения спасатели обнаружили более 20 трупов собак. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

Инцидент произошел на улице Токарева в Сестрорецке в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома. Возгорание случилось в комнате площадью 20 кв. метров. Спасатели эвакуировали 20 жильцов.

Хозяйка квартиры – 71-летняя женщина – не пострадала. Ее осмотрели на месте, от госпитализации пенсионерка отказалась.

Отмечается, что горела захламленная комната. Пожарные обнаружили трупы 26 собак, в том числе 17 щенков.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.01.21

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