В Санкт-Петербурге ученик выпал из окна школы

В Санкт-Петербурге шестиклассник выпал из окна школы. Ребенок госпитализирован. Прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел в школе №640 на улице Савушкина. Ученик выпал с четвертого этажа во время перемены. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали.
В случившемся разбирается прокуратура Приморского района. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, установит обстоятельства и причины произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.21
Пригожин заявил о начале эры инквизиции в США. / Правительство РФ снизило ставки по льготным кредитам для малого бизнеса. / В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за отказ надеть маску. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube