В Санкт-Петербурге ученик выпал из окна школы

В Санкт-Петербурге шестиклассник выпал из окна школы. Ребенок госпитализирован. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в школе №640 на улице Савушкина. Ученик выпал с четвертого этажа во время перемены. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали.

В случившемся разбирается прокуратура Приморского района. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, установит обстоятельства и причины произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.21

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