В Петербурге таксист смотрел порно и мастурбировал при пассажирке. Пострадавшая готовит заявление в полицию и Роспотребнадзор

В Санкт-Петербурге таксист «Ситимобила» смотрел порно и занимался мастурбацией во время поездки с клиенткой. Теперь пассажирка собирается обращаться в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.

Пострадавшая девушка, фотограф из Северной столицы Мария Дьякова рассказала об этой вопиющей истории на видео, опубликованном в телеграм-канале FlashPiter.

Инцидент произошел накануне, когда она ехала в аэропорт Пулково. «Началось с того, что в 5 утра я заказывала себе такси в «Сибимобил». Усаживаюсь, он (таксист – прим. ред.) меня спрашивает, тороплюсь ли я, я сказала, что нет, потому что заказала специально такси пораньше <…> У него был непонятный русский язык, потом он начал спрашивать, откуда я, чем я занимаюсь, сколько я зарабатываю. Я все вопросы в основном игнорировала, потому что была очень уставшая, мало того, что я сейчас болею, у меня температура, мне не хотелось разговаривать с таксистом, честно. Потом я вскользь услышала кое-какой звук, очень напоминающий порнографию… Он начал спрашивать, когда у меня было первый раз. Он не стал стеснятся, просто врубил звук мобилы погромче. <…> Потом он спрашивает, тебе не холодно. А мне вот холодно, и начинает дальше себя поглаживать… Он ехал и смотрел порно. Потом он резко останавливается, расстегивает свой ремень безопасности… Щас, девушка, две минуты и начинает наяривать. У меня нет двух минут, я опаздываю… Я ему сказала, что напишу в техподдержку», – рассказала девушка.

Позже она получила сообщение из «Ситимобил», в котором извинились за кошмарный инцидент и заявили, что «водителю уже ограничили доступ к заказам», пообещав принять к нему «дополнительные меры». А в качестве компенсации за произошедшее дали промокод на три бесплатные поездки.

Девушка решила не оставлять эту историю. По ее словам, она будет «обращаться в полицию, и в Роспотребнадзор на оказание услуг, и в прокуратуру». «Замалчивать эту ситуацию я не собираюсь вообще, так как после этого мне написало немало девочек, и никто никуда не обращался», – отметила Мария Дьякова в комментарии изданию «Подъем».

Позже в компании «Ситимобил» сообщили, что заблокировали водителя без права на восстановление и пообещали оказать все необходимое содействие правоохранительным органам, если пострадавшая обратится к полицию.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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