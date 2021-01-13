В Ленобласти поймали пьяного водителя с трупом в машине

В Ленинградской области полицейские задержали водителя, который пытался скрыться. В салоне автомобиля задержанного был труп убитого мужчины.

Погоня произошла в городе Сланцы. Мужчина на «УАЗ Патриот» не остановился по требованию инспектора ГИБДД. Водитель попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в сугроб в деревне Хижина.

Выяснилось, что нарушитель был пьян. Кроме того, в его машине на заднем пассажирском сиденье находился труп мужчины с признаками насильственной смерти. «Погибшим оказался житель Санкт-Петербурга 1978 года рождения», – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

Водителя сопроводили в отделение полиции для разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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