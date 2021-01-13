В Петербурге мужчина похитил десятки археологических находок на миллионы рублей

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который похитил 26 археологических находок. Ущерб оценили в 5 млн рублей. При этом вор даже не знал реальной ценности украденных предметов.

Полиция задержала 23-летнего неработающего жителя Выборгского района на Невском проспекте. Мужчину подозревают в краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Также полицейские установили причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов.

«При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи 12 века, ранее хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сам задержанный заявил, что не знал о ценности похищаемых предметов. Часть украденного он хотел оставить себе, а часть намеревался продать.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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