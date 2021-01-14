Летевший из Москвы в Салехард Airbus А320 экстренно сел в Пулково из-за неполадки

В петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus А320 с технической неисправностью. Лайнер сел в штатном режиме, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы аэрогавани.

Борт авиакомпании «Ямал» выполнял рейс Москва – Салехард. Сразу после вылета из Домодедово в 03:38 мск у самолета возникла техническая неисправность. Командир экипажа не стал садиться в столичном аэропорту из-за непогоды и решил лететь в Санкт-Петербург. В Пулково была объявлена тревога в связи с предстоящей посадкой. Самолет приземлился в Петербурге в 06:59. На его борту находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа.

Авиаперевозчик предоставит пассажирам резервный борт, лайнер готовится к вылету из Домодедово.

Обстоятельства инцидента выясняются. По данным источника РИА «Новости», после взлета на борту А-320 сработал датчик неисправности приборов. Борт сообщил во время радиообмена о проблемах с показаниями скорости, сообщает телеграм-канал Aviaincidents.

Санкт-Петербурская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолета в аэропорту Пулково, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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