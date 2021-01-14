Полиция Петербурга предотвратила суицид трех школьниц

Вечером в 13 января сотрудникам правоохранительных органов Санкт-Петербурга удалось предотвратить смерть трех школьниц, сообщила «Фонтанка». Полицейские отреагировали на сообщение трех взволнованных матерей, которые обратились в ведомство в связи со странными письмами от 13-летних дочерей, в которых те намекали на суицид.

В поисках подростков участвовали до 80 полицейских. Они вели обход территории, имея на руках лишь ориентировку на девочек. Одна из сотрудниц полиции обратилась в дежурную часть ФСБ с просьбой о помощи в поисках. В итоге ведомство предоставило место нахождение телефонов школьниц по данным геолокации.

В итоге девочек обнаружили в парадной одного из заброшенных домов по проспекту Энтузиастов. Медики оценивают состояние школьниц как средней тяжести. О причинах того, почему девочкам угрожала смерть, каким образом они хотели свести счеты с жизнью, мы сообщить не можем, ввиду требований законодательства.

Девочки пояснили полицейским, что потеряли смысл жизни.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 14.01.21

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