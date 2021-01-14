Театрам Санкт-Петербурга разрешили заполнять залы на 50%

Театрам Санкт-Петербурга разрешили увеличить заполняемость залов до 50% от общего числа мест. Соответствующее изменение в постановление о мерах борьбе с коронавирусом внем губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба губернатора.

Согласно новой редакции документа, с 16 января заполняемость театральных залов Северной столицы может составлять 50% от общего числа мест, тогда как ранее она составляла лишь 25%.

При этом по 31 января продолжает действовать ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, отмечается в постановлении.

Напомним, в новогодние праздники в Санкт-Петербурге действовали жесткие антиковидные ограничительные меры. Так, до 11 января были закрыты музеи, выставочные залы, концертные площадки и Ленинградский зоопарк.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.01.21

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