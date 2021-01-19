В Петербурге мужчина избил врача-педиатра

В Санкт-Петербурге мужчина напал на врача в детской поликлинике. По данным местных СМИ, доктор не выписала направление на прививку.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, инцидент произошел в детской поликлинике на Караваевской улице. 33-летний посетитель нанес травмы 58-летней женщине-педиатру и распылил перцовый баллончик.

У врача диагностировали травмы головы и ожог глаза. Пострадавшую госпитализировали.

В отношении подозреваемого составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Конфликт между врачом и отцом ребенка произошел из-за отказа врача в требовании назначить бесплатно вакцину.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.01.21

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