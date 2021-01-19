Смольный поддержал законопроект депутата Тихоновой по экоэкспертизе Конной Лахты

Инициатива депутата парламента Санкт-Петербурга Надежды Тихоновой о проведении комплексной экологической экспертизы Конной Лахты нашла поддержку в Смольном. В случае подтверждение госэкспертизой выводов Центра «ЭКОМ» в городе может появиться еще одна охраняемая природная территория, что сделает невозможным переезд туда из Коломяг «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ №1»). Подробности сообщил портал Piter.TV.

Губернатор города, руководствуясь статьей 32 Устава Санкт-Петербурга, поддержал инициативу парламентария Надежды Тихоновой о включении южной части Конной Лахты в список территорий, где необходимо провести комплексное экологическое исследование. Информация об этом опубликована на сайте ЗакСа 11 января 2021 года в разделе «Банк законопроектов».

Напомним, власти Петербурга прорабатывают вопрос переноса предприятия «АБЗ № 1» из Коломяг на иную площадку. Весной 2020 года стало известно, завод могут перебазировать в промзону «Конная Лахта» в Ольгино, против чего выступили жители МО «Лахта-Ольгино». По мнению активистов, завод выбросами создаст угрозу для экологии в районе, в частности для садоводств, жителей из ближайших ЖК и охраняемых природных территорий: «Юнтоловский заказник», «Петровский пруд», «Северное побережье Невской Губы». К тому же, прямо на месте предполагаемого строительства завода «АБЗ №1» находится лесной массив, который необходимо сохранить.

По запросу местных жителей августе прошлого года Центр «ЭКОМ» провел экологическую экспертизу южной части Конной Лахты, включающей в себя и территорию предполагаемого участка, выделенного для переноса «АБЗ №1».

Экспертиза установила, что исследуемая территория является ареалом обитания охраняемых растений и местом гнездования десятков видов птиц, занесенных в Красные книги. Территория была признана имеющей высокую рекреационную и природную ценность. Именно на основании результатов экспертизы Центра «ЭКОМ» в начале октября 2020 года депутат Надежда Тихонова и внесла на рассмотрение Заксобрания законопроект, предусматривающий проведение комплексной государственной экологической проверки Конной Лахты. 3 декабря прошлого года законопроект был официально зарегистрирован в городском парламенте. Если госэкспертиза подтвердит ценность территории, то в Конной Лахте будет создана новая особо охраняемая природная территория (ООПТ), что сделает невозможным переезд туда «АБЗ №1».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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