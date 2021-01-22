В Петербурге три девушки стреляли из окна по остановке

Жители Санкт-Петербурга сообщили в полицию о стрельбе по остановке общественного транспорта. Когда правоохранители поднялись в квартиру, они нашли там трех девушек.

Инцидент произошел на улице Художников. Кто-то стрелял из травматического пистолета из окна квартиры. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Дверь в квартиру открыла девушка, вместе с ней было две приятельницы, одна из которых ранее привлекалась за мелкое хулиганство, сообщает «Фонтанка».

В квартире правоохранители нашли пневматический и травматический пистолеты, мачете и патроны для сигнального пистолета, а также две учебные гранаты РГД-5 и Ф-1.

Подозреваемых доставили в отдел полиции. Они утверждают, что приехали в гости к знакомой, которой в квартире не оказалось.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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