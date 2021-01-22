Поддержавший незаконную акцию в Петербурге Пивоваров подыгрывает интересам Макарова

Представители проекта «Объединенные демократы» призвали петербуржцев выходить на незаконные акции протеста 23 января в поддержку блогера Алексея Навального. С соответствующим обращением выступил координатор проекта Андрей Пивоваров.

По его словам, выход людей на улицы неизбежен в любом случае. Говоря об участниках митинга, Пивоваров отметил, что основную массу будет составлять молодежь. Это обусловлено тем, что молодые люди более бесстрашные и их головы свободны от стереотипов. Плюс у них есть «стремление к свободе».

На прошедшей в северной столице 18 января незаконной акции было задержано несколько десятков человек. Среди них оказались бывший муниципальный депутат Анна Каруличева, мундеп Александр Изотов и глава МО «Гавань» Нэлли Вавилова. Об этом в своем ТГ-канале сообщил заместитель Вавиловой Сергей Кузин.

Примечательно, что он и Изотов избирались от «Объединенных демократов». Кроме того, поддержку проекту оказывал парламентарий ЗакСа Максим Резник, который в 2017 году принимал участие в незаконном митинге, организованном сторонниками Навального. В 2018 году депутат заявлял, что только ОД способны бросить вызов «Единой России» на выборах.

По мнению экспертов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, недавно лишившийся поддержки федерального центра ЕР, на предстоящих выборах попытается продвинуть через ОД в Законодательное собрание оппозиционных деятелей. Помочь ему в этом должен его друг Максим Резник.

Стоит отметить, что на выборах 2019 года кандидаты от «Объединенных демократов» получили 144 мандата. Усилиями Макарова количество подконтрольных ему парламентариев в текущем году может увеличиться. Таким образом, спикер сможет и дальше продвигать свои интересы в городском парламенте.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.01.21

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