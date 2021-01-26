Годовалый ребенок отравился наркотиком в Ленобласти

В городе Никольское Ленинградской области годовалая девочка отравилась синтетическим наркотиком метадоном. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по данному инциденту.

По информации УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полицейские получили информацию об отравлении девочки из больницы. Со слов матери ребенка, дочь почувствовала себя плохо поздно вечером 24 января, после чего женщина обратиласьза медицинской помощью.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, передает ТАСС со ссылкой на региональный полицейский главк.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.01.21

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