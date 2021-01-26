В Санкт-Петербурге пилотов пытались ослепить лазером

Экипаж самолета, приземлившегося в Санкт-Петербурге, сообщил о том, что неизвестные пытались ослепить пилотов лазером. Проводится проверка.

Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорт Пулково. О чрезвычайном происшествии сообщил экипаж воздушного судна авиакомпании Руслайн. Самолет совершал рейс из Ханты-Мансийска. По словам пилотов, лазер был зеленого цвета.

«Данный факт на безопасность полетов не повлиял. Самолет благополучно совершил посадку», – сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Проверкой в сфере безопасности полетов занимается Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.01.21

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