Во время акции протеста в Санкт-Петербурге применили газ и задержали журналистов

Во время акции протеста в Санкт-Петербурге полиция распылила газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для того, чтобы предотвратить массовое шествие, полиция с утра перекрыла Невский проспект. Но это не помешало протестующим. Шествие началось от ТЮЗа на Пионерской площади, участники прошли по Загородному проспекту, а потом разделились: часть направилась Московскому проспекту, часть ушла по Фонтанке.

Полиция пыталась остановить шествие, начались задержания. В полицию попал известный хип-хоп-исполнитель Оксимирон.

К 13:30 толпа дошла до Сенной площади. Часть на подходе – на улице Садовой оттеснили щитами. Полиция активизировалась. Участники акции начали отбивать задержанных. После этого полиция распылила газ и начала использовать дубинки и электрошокеры.

Только на Сенной задержано несколько десятков человек, включая журналистов.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 31.01.21

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