В Петербурге лжеполицейский выманил у пенсионеров более 1,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали мошенника, который обманывал пожилых людей. Мужчина похитил у пенсионеров в общей сложности более 1,5 млн рублей.

Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, аферист звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции и говорил о том, что их родственник стал виновником аварии. Затем он предлагал уладить дело за вознаграждение.

«Как правило, неизвестный представлялся сотрудником ГИБДД и сообщал, что брат или сын пенсионера попал в аварию и по его вине погиб человек. Якобы чтобы родственник избежал уголовной ответственности, требуется крупная сумма денег – стандартной таксой было 500 тысяч рублей», – отметили в полиции.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Отмечается, что подозреваемый, который уже был судим за дезертирство, заключен под стражу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 31.01.21

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