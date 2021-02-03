В Петербурге задержали депутата ленинградского Заксобрания

Сотрудники главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего депутата Заксобрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу. Как сообщили в СКР, его подозревают в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый, зная о проведении сотрудниками регионального управления МВД России доследственной проверки в отношении одной из коммерческих структур, с ноября 2020 года по февраль 2021 года он ввел в заблуждение двух ее представителей. Депутат убедил предпринимателей в том, что полицейские намерены привлечь их к уголовной ответственности.

Кроме того, он потребовал передать ему 3 млн рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции в обмен на постановление о прекращении уголовного преследования.

2 февраля 2021 года подозреваемый получил от представителя коммерческой структуры 155 тыс. рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 млн 845 тыс. рублей, после чего его задержали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 03.02.21

Пригожин описал будущее Навального в колонии. / На акциях протеста после суда над Навальным задержали более 1,4 тыс. человек. / Эксперт объяснил выгоду от смягчения санкций по «Северному потоку – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»