Женщина родила в скорой из-за не пустившего ее в роддом охранника

В Ленинградской области беременную женщину не пустил в роддом охранник. В результате она была вынуждена рожать в машине скорой помощи.

Инцидент произошел в Гатчине. Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах, семья ночью приехала из Кировского района в перинатальный центр на платные роды.

Охранник заявил, что пропустит женщину в центр, только если ее привезут на скорой, которая находилась напротив. Но роженица не смогла дойти до нужного места, у нее начались схватки. На крики выбежали сотрудники скорой, на руках женщину донесли до машины, где она и родила мальчика.

Пациентку с младенцем перенесли в палату перинатального центра. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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