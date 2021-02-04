Заполярье: сотрудники прокуратуры сливают информацию «черным риелторам»?

Журналисты мурманского телеканала «Арктик-ТВ» рассказали о возможных криминальных связях начальника отдела прокуратуры Мурманской области Станислава Радова и его заместителя Максима Давыдова с членами банды «черных» риелторов.

В этом году были задержаны и помещены в СИЗО нескольких человек, ранее уже замеченных в этом «черном» бизнесе. Самой примечательной фигурой среди них оказался Николай Качан. Ему инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии АПН, «мутная» карьера Качана в риэлтерском бизнесе закатилась за горизонт после того как на смену генералу Игорю Баталову пришел новый руководитель УМВД Виталий Зайков и в полиции начались кадровые перестановки. До этого Качан и не думал скрывать свои близкие отношения с Радовым, Давыдовым, а также другими силовиками. Например, с действующими на тот момент сотрудником СК при областной прокуратуре Вадимом Зинатулиным и офицером регионального УМВД Денисом Сивковым.

«Слуги закона», в свою очередь, также подчеркивали тесную связь Николаем Качаном, похваляясь многочисленными совместными фотографиями в соцсетях. Об этом подробно рассказывается в спецрепортаже «Бизнес-Мент 9» телеканала «Арктик-ТВ».

Но поредевшая после «чисток» компания Качана оказалась не способна защитить его от правосудия. Не помогло даже и то, что накануне задержания «бригады» кто-то сдал детали операции. Под подозрением могут находиться всё те же сотрудники прокуратуры: Станислав Радов и Максим Давыдов, поскольку в полиции у Качана «друзей» не осталось – предполагает «Арктик-ТВ».

Их деятельность журналисты просили расследовать в Управлении служебных проверок Генпрокуратуры РФ – пишет АПН. Не исключено, что правосудие столкнется с четко налаженной работой криминального сообщества под «крышей» коррумпированных сотрудников прокуратуры Мурманской области – считают в Мурманске.

Мурманск, Екатерина Попова

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