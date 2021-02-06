В Санкт-Петербурге полиция перекрыла центр города

В Санкт-Петербурге силовики вновь перекрыли центр города. С 13 часов закрыты станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект», полиция блокирует выезды с Невского проспекта. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

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«Итак: никаких митингов никто не заявлял, но опричники все равно перекрывают центр города, заблокированы все выезды на Невский и с Невского, люди не могут проехать по своим делам, с 13.00 «по требованию МВД» закрывают метро «Невский проспект» и «Гостиный Двор», – отметил Вишневский в комментарии на своей странице в «Фейсбуке». – Что за политическая паранойя в Смольном и на Суворовском? Или, раз деньги выделены, надо показать: видишь, государь, мы готовы во всеоружии встретить врага, и неважно, что он сегодня не собирался наступать».

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Телеграм-канал «Протестный Петербург» сообщает, что по требованию МВД приостановлено и движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам.

Как сообщал «Новый День», 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прокатилась волна массовых несанкционированных акций протеста. Участники требовали отпустить оппозиционера Алексея Навального. Силовики проводили жесткие задержания, в целом в автозаках и отделах полиции оказалось более 11 тысяч человек. Оппозиция назвала эти действия массовыми политическими репрессиями, в Кремле не согласились с этими утверждениями.

Санкт-Петербург, Татьяна Дорофеева

Санкт-Петербург. Другие новости 06.02.21

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