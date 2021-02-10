Оспорен штраф глухонемому инвалиду за «скандирование лозунгов» на акции протеста в Петербурге

В Санкт-Петербурге обжалован штраф инвалиду по слуху Евгению Агафонову, выписанному после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. В протоколе об административном правонарушении говорилось, что Агафонов «скандировал лозунги» вместе с участниками протестной акции, хотя, по словам адвоката «Апологии протеста» Сергея Локтева, он является инвалидом III группы по слуху бессрочно.

5 февраля Красносельский суд Петербурга признал Агафонова виновным по ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и оштрафовал на 5 тыс. рублей. Нижний предел штрафа по этой статье составляет 10 тыс. рублей.

Сегодня, 10 февраля, судебное решение было обжаловано в городском суде Северной столицы, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Ранее Агафонов сообщил, что 31 января он шел в магазин, а об акции протеста не знал. Инвалид не слышал призывы сотрудников полиции о прекращении акции. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал правоохранителям жест, что не слышит.

В жалобе адвокат Сергей Локтев отметил, что «на момент задержания Агафонова сотрудникам полиции было достоверно известно, что он является инвалидом III группы по слуху бессрочно, однако в нарушение требований КоАП РФ о предоставлении переводчика ему в данном праве было отказано».

«Ввиду отсутствия переводчика Агафонов Е.В. не мог самостоятельно и полноценно пользоваться своими правами, предусмотренными ст. 25.1 КоАП РФ. <…> При отсутствии переводчика, при отсутствии в протоколах текстов самих статей Агафонову Е.В., очевидно, не разъяснялись права и обязанности задержанного лица», – говорится в жалобе.

Локтев также подчеркнул, что Красносельский райсуд вынес решение 5 февраля, однако в заверенной судом копии постановления стоит дата 1 февраля.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались массовыми задержаниями участников.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.02.21

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