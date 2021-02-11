Учитель одной из петербургских школ подозревается в педофилии

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против школьного учителя. Педагога подозревают в совершении развратных действий в отношении школьницы. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Северной столице.

По данным следствия, подозреваемый во время проведения дополнительных занятий в школе неоднократно совершал в отношении ученицы развратные действия.

Учитель 1959 года рождения стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельств произошедшего. В частности, устанавливаются «причины и условия, способствовавших совершению указанного преступления», отметили в ведомстве.

Уголовное расследование начали после проверки видеоролика, который ранее был опубликован в соцсетях и СМИ. На кадрах видно, как мужчина пристает к школьнице. Пользователи соцсетей указывали, что герой ролика – учитель ОБЖ.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.02.21

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