В Петербурге плотник украл черепа древних животных и продал их школьнику

Из коллекции Зоологического института Российской академии наук в Петербурге пропали 50 черепов древних и экзотических животных. Оказалось, что уникальные экземпляры похитил плотник и продал их за бесценок на сайте объявлений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился руководитель научного учреждения. По его словам, стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к кражам причастен ранее судимый мужчина, который работал в институте плотником. «Он признался, что воспользовался доступом к научным ценностям, чтобы похитить их. В дальнейшем он продавал черепа животных через сервис бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей», – сообщила Волк.

Большую часть украденных черепов купил школьник для своей коллекции.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.02.21

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