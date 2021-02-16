В Карелии двое взрослых и два ребенка погибли в аварии с лесовозом

В Карелии произошло ДТП с участием легковушки и лесовоза. В результат четыре человека погибли, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария произошла утром на трассе «Кола» в районе Медвежьегорска. Лесовоз столкнулся с автомобилем Hyundai Getz.

Легковой автомобиль был сильно поврежден. В результате погибли двое взрослых и двое детей.

На месте ДТП работают автоинспекторы. Причины аварии устанавливаются.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

Петрозаводск. Другие новости 16.02.21

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