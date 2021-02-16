Михаил Боярский попал в больницу

Артист Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщила супруга актера Лариса Луппиан.

По словам жены, Боярский почувствовал недомогание, у него была слабость и поднялась температура. Тогда супруга вызвала скорую помощь, медики приняли решение о госпитализации артиста.

«Мы пока диагноза не знаем, – рассказала Луппиан телеканалу РЕН ТВ. – У него не ковид, он не в ковидном отделении лежит. Может, его отпустят домой. Может, реакция на погоду такая». Женщина добавила, что супруг был недоволен тем, что она вызвала врачей.

В настоящий момент Боярский чувствует себя хорошо. Врачи пока не решили, стоит его отправить домой или пока оставить в больнице.

Отмечается, что 10 дней назад 71-летний актер поставил прививку от коронавируса.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.02.21

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